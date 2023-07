Barbara D’Urso dopo l’addio a Pomeriggio 5 | “A Mediaset mi hanno profondamente ferito Non ho concordato niente”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mipermesso di salutare il mio pubblico”. Cosìa Repubblicala nota diffusa dasabato primo luglio per annunciare che la conduttrice non sarà più al timone di5. Ma era tutto inatteso? Stando alla conduttrice, sì: “Canale5 eche dalla prossima stagione l’artista non condurrà più5. Io non ho”. E aggiunge: “Ne ho sopportate tante, forse un giorno lo racconterò (…) Ho cominciato a pensare che forse anon ero più gradita. Pongo il dubbio a Lucio Presta, che nel ...

A proposito di quest'ultima frase, è stato citato anche Pier Silvio Berlusconi dopo che è stata mandata via anche: 'Sta facendo pulizie generali', 'Avete liquidato tutti in grande ...... visti i suoi tantissimi impegni: L' AD Mediaset , il quale ha fatto un'importante precisazione su, ha poi anticipato che il format del reality show cult condotto per tanti anni da ...Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti per la prossima stagione tv: Bianca Berlinguer avrà due programmi su Rete 4, Myrta Merlino su Canale 5 al posto di. Così Mediaset punta a "un pubblico trasversale". Attesa per l'apertura del testamento del Cavaliere: a chi andrà il 20 per cento di Fininvest Fuorie dentro Berlinguer, con ...