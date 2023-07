Barbara D’Urso a Repubblica | “Da Mediaset mi hanno lasciata a casa in pochi giorni” Ma i segnali di cedimento del ‘dursismo’ e del rapporto con l’azienda c’erano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Prima del Covidtredici programmi di, oggi uno… di pomeriggio, quando la gente si fa la mezzoretta di pennichella”. È passato un anno esatto dalla battuta di Pio e Amedeo, pronunciata alla presentazione dei Palinsesti della stagione 2022/2023 davanti ad un imbarazzato Pier Silvio Berlusconi: dodici mesi che sembrano una vita fa. Riascoltata a distanza di un anno e dopo l’intervista shock – tanto per citare un lessico familiare alla conduttrice, ormai ex, di Pomeriggio 5 -, quella boutade ha un sapore che definire agrodolce è un eufemismo. “è una signora professionista, troveremo il programma giusto”, spiegò poi Berlusconi ai giornalisti, annunciando il rinnovo del contratto. Una frase che mise fine a settimane di indiscrezioni lanciate da Dagospia sulla presunta rottura tra la ...

... con nomi eccellenti in entrata e altrettante uscite che destano scalpore fra gli utenti dei social: è il caso dell'arrivo di Bianca Berlinguer dalla Rai, dell'uscita di scena die ...A proposito di quest'ultima frase, è stato citato anche Pier Silvio Berlusconi dopo che è stata mandata via anche: 'Sta facendo pulizie generali', 'Avete liquidato tutti in grande ...... visti i suoi tantissimi impegni: L' AD Mediaset , il quale ha fatto un'importante precisazione su, ha poi anticipato che il format del reality show cult condotto per tanti anni da ...