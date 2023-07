Bar | ristoranti e gelaterie | all’aeroporto di Fiumicino fa tappa “Taste of Summer”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 luglio 2023)– Buon cibo, degustazioni ed allegria. É questa la cornice che da sfondo al Terminal 1 – Partenze dell’aeroporto didove, in mattinata, é andato in scena “of”. Un evento per divertirsi insieme con l’arrivo dell’estate, che ancora deve entrare nel clou, ma anche per festeggiare i nuovi punti di ristorazione nell’Area A. Oltre ai molti invitati, anche una folla di curiosi si sono fermati per scambiare qualche chiacchiera, godersi il dj set e, in generale, per curiosare. Ma ancor prima dell’inizio della festa, si resta ammaliati da “Una foto con Sophia”, ovvero un grande schermo con sopra una macchina fotografica. Coloro che si prestano allo scatto, ricevono in omaggio una maxi-foto con accanto…Sophia Loren. E come si può immaginare, é presa d’assalto dai presenti. Da segnalare anche un ...