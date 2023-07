Banda dei picchiatori | cinque imputati ammessi al rito abbreviato condizionato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta l’udienza, davanti al Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Avellino dottor Marcello Rotondi, l’udienza preliminare per 17accusati del tentato omicidio di Alessio Romagnuolo avvenuto in Contrada Quattrograna Ovest il 19 ottobre del 2021. E’ stata accolta la richiesta di giudicarli con ilall’escussione della vittima, nonostante il parere contrario della procura. A richiederlo tramite i loro avvocati Marco Frasca, Yuri Perrino, Sebastiano Sperduto, Maurizio Di Gaeta e Cristian Saggese. Per il restante degli altri– accusati a vario titolo – tra cui estorsione, lesioni aggravate, porto illegale d’armi in luogo pubblico e violenza privata, si deciderà il prossimo 13 settembre se dovranno affrontare il ...