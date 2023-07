Bambino di 6 anni muore annegato mentre gioca con gli amichetti in mare | la tragedia durante il centro estivo

di 2muore annegato nella piscina montata in giardino: il corpicino trovato dal papà Si tuffa per fare il bagno, morto un 16enne: il dramma sotto gli occhi degli amici Bimbo muore a 6 ...Undi 6è annegato nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia , in provincia di Barletta - Andria - Trani . Secondo le prime ricostruzioni, il- ...Bimbo di seiannega nel nord Barese mentre è al campo estivo Undi seiresidente a Trinitapoli (Barletta - Andria - Trani) è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' Margherita di Savoia, nel nord Barese. Il ...

Un bambino di sei anni annega in un centro estivo RaiNews

Juliana Moreira è diventata cittadina italiana. A distanza di 18 anni dal suo arrivo in Italia, la showgirl originaria di San Paolo, Brasile, ha ricevuto oggi la cittadinanza italiana. In ...Un bimbo di sei anni ha perso la vita annegando nelle acque antistanti al lido Il Paradiso dei giovani a Margherita di Savoia: vicenda analoga nelle ultime ore anche nel Modenese ...