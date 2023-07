Bambino annega mentre partecipava a un campo estivo in Puglia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) su Tg. La7.it - Undi sei anni èto nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Il ...

La7.it - Undi sei anni è annegato nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Il piccolo residente a ...Undi 6 anni è morto questa mattina nel mare di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Secondo le prime informazioni sarebbe annegato probabilmente a seguito di un ...Ilera iscritto a un campo estivo parrocchiale e anche questa mattina era impegnato con i compagni e i responsabili nelle consuete attività all'aperto. Insieme con il 118, che ha attivato ...Si attende l’arrivo del magistrato e del medico legale. Sul posto ci sono i carabinieri e il personale della guardia costiera ...Secondo le prime ricostruzioni il piccolo stava partecipando a un campo estivo e stava facendo dei giochi in mare quando sarebbe annegato nelle acque antistanti al lido Il Paradiso dei giovani, situat ...