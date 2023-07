Baby Gang | «L’orgoglio è tutto» Intervista al rapper agli arresti domiciliari in comunità

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Siamo andati a trovarlo sul Lago di Como. Abbiamo parlato (con lui e con chi gli sta vicino) dell’infanzia poverissima, dei crimini commessi e della ricerca del riscatto attraverso la musica. «Ora sto cambiando. Questo è il mio essere d’esempio. Ho avuto problemi con l’alcol, ora non più. Facevo rapine, ora guadagno con le canzoni».

Il più giovane è, all'anagrafe Zaccaria Mouhib , per tutti qui Zac, per chi è fuori "il trapper criminale" da milioni di ascolti su Spotify . Italo - marocchino, ha 22 anni appena compiuti, ...... che la questione da lui evocata, responsabilizzare i genitori deicasseur con una sorta di "... traffico di droga,, mancata assimilazione; pezzi di Paese in cui adolescenti spesso figli d'..."Devono morire". Il trapperha voluto attaccare Matteo Salvini , leader della Lega, e Silvia Sardone, europarlamentare leghista, con questa e altre espressioni. E ha scelto i social. Il tutto scaturito dalle ...

Siamo andati a trovarlo sul Lago di Como. Abbiamo parlato (con lui e con chi gli sta vicino) dell'infanzia poverissima, dei crimini commessi e della ricerca del riscatto attraverso la musica. «Ora sto ...