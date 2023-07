"Continuano le segnalazioni di disservizi e non si placano le: sono ancora in molti a lamentarsi per la mancanza di appuntamenti disponibili per il ...status speciale con una maggiore,...... gli strumenti e i modi per assicurare a tutte le Regioni una effettivatributaria che ... Il testo della lettera, divenuto pubblico soltanto oggi, ha dato la stura alledelle ...... ' sanità pubblica e, perché no, contrasto all'differenziata . I nostri elettori sono ... A chi le fa notare leinterne al Partito, non mostra tentennamenti. ' Ora - dice - il Pd ha un ...

Autonomia, le critiche dei saggi: si spacca il Comitato. FdI apre a modifiche ilmessaggero.it

Non solo per il profilo dei quattro esponenti (Giuliano Amato e Franco Gallo, ex presidenti della Corte Costituzionale, Alessandro Pajno, ex presidente del ...Comitato per l’Autonomia: si dimettono in 4 per l’impossibilità di definire i Lep. Calderoli: «stupito per le dimissioni, ma si va avanti».