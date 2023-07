Un pullman didella Tpl è uscito di strada ed è precipitato in un burrone stamani poco dopo le 7 nella zona del Santuario di Savona arrestando la sua corsa nel fiume. Secondo le prime informazioni, l'autista ...Di fronte all'aumento dei fenomeni violenti a danno del personale del Trasporto pubblico locale deglidi, l'assessore Sartori non ha presentato nessun piano in grado di limitare e contenere un fenomeno che oltre a minare la sicurezza dei lavoratori, mette in difficoltà e in pericolo ...Volatona sontuosa,Ancora una volta Van der Poel trascina Philipsen fino a 100 metri dallad'... esattamente il 23 gennaio 2022, quando nel corso di un allenamento, andò a tamponare un...

Autobus di linea finisce nel burrone, feriti Agenzia ANSA

«Nella sola provincia di Imperia negli ultimi giorni ci sono state due violente aggressioni ai danni del personale impiegato sugli autobus di linea, e sono diversi i casi denunciati nel tempo dai sind ...Un pullman di linea della Tpl è uscito di strada ed è precipitato in un burrone stamani poco dopo le 7 nella zona del Santuario di Savona arrestando la sua corsa nel fiume. (ANSA) ...