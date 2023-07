Ausilio | «Vogliamo Lukaku! Onana? Questione chiusa! Samardzic…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Altre dichiarazioni di Piero, questa volta a margine dell’evento “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora il solo talento?” tenutosi alla “Triennale” di Milano, ha parlato di Romelu Lukaku, dell’interesse per Samardizc e di altri temi importanti legati al mercato.. SU LUKAKU – Pieroribadisce l’interesse dell’Inter per l’attaccante belga e spiega: «Settimana per Lukaku? Sappiamo quali sono le nostre idee e lui rappresenta una di quelle. Però è un giocatore del Chelsea, e i dialoghi con loro non sono mai cessati. Da subito ci hanno detto che il giocatore non può andare in prestito per il secondo anno, quindi valutiamo la possibilità di un acquisto a titolo definitivo. Lukaku sa benissimo cheriportarlo qui, parleremo con il Chelsea per capire le possibili soluzioni». A CENTROCAMPO – Piero ...