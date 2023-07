(Di mercoledì 5 luglio 2023) MILANO - A margine dell'evento "Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora solo il talento?" andato in scena a Milano,, direttore sportivo dell'Inter reduce dall'affare Frattesi ,...

MILANO - A margine dell'evento "Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora solo il talento" andato in scena a Milano,, direttore sportivo dell'Inter reduce dall'affare Frattesi , ha rivelato di spiare le mogli dei calciatori sui social : " Ora confesso una cosa. Non ho un account Instagram ufficiale, ne ho ...

Ausilio rivela: "Controllo di nascosto le mogli dei calciatori sui social" Corriere dello Sport

Il direttore sportivo dell'Inter: "Qualcuna mi ha creato dei problemi, da loro capisci anche la personalità dei ragazzi"