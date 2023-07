Aumentano i casi di colera nell' area alluvionata di Kherson

A Kherson, occupata dai russi, lo stato maggiore delle forze armate di Kiev ha notato un aumento del numero di infezioni intestinali, dovute forse al colera. Secondo un rapporto dell'esercito di Kiev, ...... possano assumere questi professionisti, quindi, nella maggior parte dei, si tratta di ... l'assistenza all'infanzia e le opportunità di istruzione, tutti fattori chela soddisfazione dei ...Nella sola provincia di Imperia negli ultimi giorni ci sono state due violente aggressioni ai danni del personale impiegato sugli autobus di linea, e sono diversi idenunciati nel tempo dai ...I “vapers” aumentano in maniera esponenziale ogni anno e, per questo, sono in corso studi specifici sull’impatto delle sigarette elettroniche sulla salute.Con il format rimasto a 166 squadre i capitolini, che avrebbero un ottimo punteggio in graduatoria, potrebbero compiere il salto ...