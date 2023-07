Attività anomale pro Russia prima del voto italiano Report Ecfr

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nell’ultimo decennio e oltre si è assistito a un aumento delle tattiche “ibride” messe in atto dallae da altri attori come la Cina. Ma quali sono le narrazioni pro-e pro-Cina presenti nel dibattito tradizionale e online in Italia? È la domanda a cui risponde un nuovo rapporto dello European Council on Foreign Relations, a cura di Gabriele Carrer, giornalista di Formiche.net e Visiting Fellow presso l’ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations, Teresa Coratella, programme manager presso dello stesso ufficio, e Silvia Samorè, già Pan-European Fellow-Fondazione Compagnia di San Paolo. La ricerca, rileva come forme diabbiano avuto un picco proprio in vista delle elezioni politiche del 2022 e analizza, grazie ai dati forniti da Constella Intelligence, ...