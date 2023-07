Attesa per oggi l' apertura del testamento di Berlusconi

... quella del 13 - 14 giugno, quando la Banca centrale ha deciso di tenere i tassi d'interesse al 5% - 5,25%, dopo averli alzatidieci volte consecutive. In quell'occasione, la Fed ha comunque ......di emanazione del decreto di ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancioil 2023 a favore delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agri - turistico - venatorieil ...Il padre era intervenuto nell'immediatezzarianimare il figlio nell'dell'arrivo dei soccorsi, che lo avevano poi elitrasportato presso il Policlinico di Modena in condizioni disperate. Il ...

Pier Silvio Berlusconi, i palinsesti e i nuovi arrivi a Mediaset - Politica Agenzia ANSA

Tanti hanno atteso l’arrivo del caldo per fare acquisti per l’estate entrante ed anche per questo c’è un’aspettativa alta per i saldi da parte dei commercianti. Gli scenari che dovrebbero prospettarsi ...La comunicazione sui contenuti potrebbe essere fatta a mercati chiusi ma l'apertura del testamento è stata pianificata un giorno prima rispetto al previsto ...