Attenzione alla email con oggetto | Pagamento tramite bonifico errato

(Di mercoledì 5 luglio 2023)fintacon”, contiene un pericoloso malware nel file allegato con estensione XLSX Ecco il testo del messaggio : Abbiamo ricevuto questotua azienda. Il tuo indirizzoè contenuto nel riferimento del mittente. Non sappiamo a cosa serva questo. Non abbiamo alcuna registrazione di fatture scadute con te. Si prega di trovare l’allegato e confermare. Fornisci anche le coordinate bancarie dove dovremmo restituire il.Inoltre devi stare attento con la tuaquando invii il. Forse qualcuno sta cercando di deviare il tuo ...

"Proteggere le zone di alta quota è certamente importante, ma sarebbe necessario prestaretutela integrale di aree in pianura e collina " continua Cazzolla Gatti ". La nostra proposta ...... ne consegue la necessità di una maggioreper valutare la pericolosità effettiva della ...ha causato un progressivo indebolimento nella crosta della caldera dei Campi Flegrei Vai......le proprie unghie naturali spesso si sente quasi in difetto e cerca di sviare magari l'... Per un toco più chicfine si può mettere un velo di smalto trasparente. Se si vuole optare per ...

Macchie rosse sulla gambe: fai molta attenzione alla tua salute | Ecco cosa puoi avere Grantennis Toscana

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Domenica prossima tutta l’attenzione degli appassionati toscani di ciclismo si ... gruppo che garantisce anche la scorta tecnica alla corsa. La prova regionale è un bel riconoscimento per la giovane ...