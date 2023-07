Attentato a Tel Aviv | travolti alla fermata del bus | feriti | Tutte le truppe israeliane si ritirano da Jenin | ucciso un soldato

L'diAviv Annunciata e salutata dai gruppi armati, la vendetta palestinese in risposta alla missione israeliana si è concretizzata con un' azione già vista negli ultimi mesi nelle ...Leggi Anche Israele avanza piani per 5.700 nuove case in Cisgiordania Hamas: 'Attacco eroico' Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem , ha elogiato l', affermando: 'L'eroico attacco aAviv è ...( INIZIATO IL RITIRO DA JENIN -AVIV ) L'attacco Nella notte almeno cinque razzi sono stati lanciati verso il territorio israeliano e uno ha colpito la città di confine di Sderot. ...

Attentato a Tel Aviv: 8 feriti. Israele comincia ritiro da Jenin Agenzia ANSA

A Tel Aviv nove persone sono state ferite da un'auto che le ha travolte alla fermata di un autobus nella zona nord della città. Una donna è in gravi condizioni. Dopo l'investimento da parte del veicol ..."Come nel 2005, c’è una controsocietà che si ribella contro la società maggioritaria. Già diciotto anni fa avevamo assistito alla comparsa di profonde fratture identitarie tra una Francia a maggioranz ...