Attacco hacker all’ospedale di Napoli | chiesto riscatto

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli diha reso noto di essere stata vittima di uninformatico di tipo ransomware e che sono in corso valutazioni per definire la portata dell’, oltre che la natura dei dati oggetto della violazione”. Lo fa sapere l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha inviato una propria squadra di esperti presso il nosocomio napoletano per contribuire all’analisi dell’e al ripristino dei sistemi impattati. “Il Csirt, la squadra operativa dell’Agenzia – ha detto il direttore generale, il prefetto Bruno Frattasi – sta lavorando da stamattina per comprendere le esatte dimensioni dell’e dare ogni forma di supportonapoletano per un ripristino che ci auguriamo possa ...

In seguito ad un recente, Microsoft smentisce le accuse di una violazione dei dati e rassicura gli utenti sulla sicurezza dei loro dati. A giugno, diversi servizi Microsoft hanno subito un temporaneo arresto a ...L'azienda si è poi scusata, rivelando di aver subito un. Tuttavia d'Urso ha continuato il suo racconto dicendo: " Nessuno mi ha mai chiesto scusa, anche se mi hanno appellato come una ...... complessità e difficoltà di rilevamento di alcune tipologie di. I risultati della ricerca ... I gruppi diutilizzano il phishing per acquisire credenziali, estrapolare dati e trarne ...“L’azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli ha reso noto di essere stata vittima di un attacco informatico di tipo ransomware e che sono in corso valutazioni per definire la portat ..."L'azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli ha reso noto di essere stata vittima di un attacco informatico di tipo ransomware e che sono in corso valutazioni per definire la portat ...