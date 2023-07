Israele ha effettuato attacchi aerei sulla Striscia di Gaza in risposta ai razzi lanciati dall'enclave costiera palestinese. "La Difesa israeliana sta attualmente colpendo la Striscia di Gaza", ha ...The Times of Israel cita un "breve comunicato" dell'Israel Defence Forces che "conferma l'... specificando che "il sistema di difesaisraeliano ha intercettato con successo tutti i razzi .... ha compiuto una grande maturazione dopo l'annata di esordio ad Alkmaar: dominante nel gioco, ... 11.31 - Milan, spunta Dia per l'( TUTTI I DETTAGLI ) 10.27 - Il Liverpool è a un passo da ...

Attacco aereo israeliano su Gaza in risposta a lancio razzi - Ultima Ora Agenzia ANSA

I droni tornano a volare nei cieli di Mosca. Un nuovo attacco di cinque velivoli senza pilota è avvenuto nelle prime ore di ieri nella regione della capitale, senza provocare danni né vittime, ma un’i ...Israele ha effettuato attacchi aerei sulla Striscia di Gaza in risposta ai razzi lanciati dall'enclave costiera palestinese. "La Difesa israeliana sta attualmente colpendo la Striscia di Gaza", ha ann ...