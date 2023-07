Attacco a Tel Aviv | 11 morti | grave una donna incinta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sono 11 inell’condotto a Telda un palestinese di 23 anni, ucciso poi da un palestinese israeliano armato Lo riporta il Times Square of Israele per quanto riguarda l’aggressione con auto ne coltello accaduta nel quartiere Ramat HaHayal di Tel. Considerate inoltre molto gravi le condizioni di salute di una L'articolo proviene da Il Difforme.

Prima dell'inizio del ritiro delle forze israeliane, martedì si erano registrate le prime avvisaglie di un possibile allargamento, come ha confermato l'rivendicato da Hamas aAviv, dove ...E' un palestinese di 23 anni di un paese vicino Hebron in Cisgiordania l'autore dell'Aviv. Lo dicono fonti riportate dai media che lo hanno indentificato in Hassim Halaila che aveva un ......sera almeno tremila persone sono fuggite dal campo profughi di Jenin mentre era in corso l'... bombe e uno stuolo di soldati (11 morti) e dopo la risposta di Hamas nell 'attentato diAviv in ...

Attentato a Tel Aviv: 7 feriti, 3 gravi, ucciso l’aggressore. Iniziato ritiro esercito da Jenin Il Sole 24 ORE

In questa edizione: I partiti e l'Europa, progetti e alleanze. Emergenza migranti, "L'Italia non è sola". Attacco a Tel Aviv, "Vendetta per Jenin". Putim: "Guerra ibrida contro la Russia". Giù bollett ...“A Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata da Israele, è in corso da mesi una vera e propria guerra unilaterale, che colpisce volutamente la popolazione civile palestinese ...