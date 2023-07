Atletica | rebus Marcell Jacobs per la staffetta 4×100 Conferma definitiva per Ceccarelli?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023)non corre con lada ormai due anni, ovvero da quando laentrava per sempre nella leggenda dello sport tricolore conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha poi dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e non si è più visto con il quartetto tra i Mondiali e gli Europei dello scorso anno, dove l’Italia non riuscì mai a raggiungere la finale (motivo per cui non si è ancora ufficialmente qualificata alla prossima rassegna iridata). Il velocista lombardo ha disputato una sola gara nel 2023, non incantando a Parigi e fermandosi ancora in seguito per nuovi acciacchi.non ha gareggiato inné a Firenze, né nella capitale francese e neppure agli Europei a squadre. ...