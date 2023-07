Atalanta su Mitchel Bakker | sorpassato il Werder Brema

2023 - 07 - 05 14:47:13, colpo Bakker L'ha piazzato il primo colpo del suo mercato. Il club bergamasco ha definito l'acquisto diBakker, difensore del Bayer Leverkusen. ...Commenta per primo L'si muove sul mercato in entrata e ha chiuso in questi istanti il colpoBakker . Per l'esterno olandese classe 2000 il club bergamasco ha trovato l'intesa economica con il Bayer ......triennale per Sead Kolasinac all'. L'arrivo del 30enne bosniaco ex Arsenal e Schalke a parametro zero dal Marsiglia non esclude quello di un altro laterale sinistro: l'olandeseBakker ...

Calciomercato Atalanta, preso Bakker dal Bayer Leverkusen Sky Sport

L'esterno mancino classe 2000 firmerà un contratto quadriennale con i nerazzurri BERGAMO (ITALPRESS) - Primo colpo per l'Atalanta di Gian ...L'Atalanta di Gasperini sarebbe vicina a chiudere il terzo colpo di questa sessione di calciomercato e si tratterebbe di Bakker del Bayer Leverkusen ...