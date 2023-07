Atalanta | ecco il calendario della nuova stagione | si riparte da Sassuolo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sarà illa prima avversaria dell’nella Serie A 2023/2024. Lascatterà nel fine settimana del 19-20 agosto, mentre l’ultima giornata si disputerà il 25-26 maggio 2024 per lasciare poi spazio all’Europeo. La Serie A si fermerà quattro volte per gli impegni delle Nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. L’unico turno infrasettimanale è invece in programma il 27 settembre. La Lega ha confermato la novità delasimmetrico introdotta lo scorso anno: il girone di ritorno non avrà dunque la stessa sequenza di quello d’andata, anche per una distribuzione dei big match e le sfide di cartello. Vige ancora ovviamente l’alternanza tra casa e trasferta delle squadrestessa città (Inter-Milan, Juventus-Torino e ...

...feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra, Inter, ...il calendario del Napoli per la stagione 2023 - 24:il calendario completo dell'per quanto concerne il campionato di Serie A TIM 2023 - 2024. Le 38 partite dei nerazzurri Oggi alle 12:30 è stato stilato il calendario di Serie A TIM 2023 - ...Doppia trasferta per iniziare, come tre anni fa: nel 2020/21, l'cominciò vincendo in casa ...tutti i match:Definito il sorteggio della Serie A 2023/24, ecco la prima giornata del nuovo campionato in programma nel weekend 19/20 agosto Bologna-Milan Empoli-Hellas Verona Frosinone-Napoli Genoa-Fiorentina Inte ...Pronti a ripartire con i raduni estivi in vista della prossima stagione. Ecco di seguito le amichevoli estive dell'Atalanta ...