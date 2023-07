Atalanta | chiuse le prelazioni | 10 849 tessere sottoscritte

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bergamo. Si è chiusa alle 20 di oggi, mercoledì 5 luglio, la terza fase della Campagna abbonamenti 2023-2024, ovvero la fase che prevedeva la prelazione con scelta libera del posto riservata a tutti gli abbonati 2022/23 che non avevano esercitato la prelazione nelle prime due fasi: sono 10.849 lecomplessivamente esercitate. Con FASE 3 si è quindi chiuso il periodo di prelazione, ovvero l’opportunità di rinnovare l’abbonamento riservata agli abbonati alla Serie A 2022-2023 dell’: la percentuale di rinnovo è complessivamente pari al 86,63% degli aventi diritto. La Campagna abbonamenti 2023-2024 ripartirà sabato 8 luglio con la vendita libera: dalle 10 dell’8 luglio alle 20 del 12 agosto (fatta salva la chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili in abbonamento) sarà possibile scegliere un posto tra quelli rimasti ...

... Torino,e Cagliari, 205 presenze e segnando la bellezza di 59 gol. A Milano era arrivato e destino volle che a Milanola sua carriera segnandoci pure un gol il 3 marzo del 68, l'...... Hien (Verona) e Holm (Spezia) per il momento non sono operazionie ci sono anche diverse ...hanno chiesto informazioni ma non sono mai arrivati ai 70 milioni più bonus richiesti dall'...... Luigi De Siervo, assieme a una commissione ad hoc formata dai vertici dei club di Napoli, Lazio, Inter,e Udinese incontrera' a porte, e in separata sede, i broadcaster che hanno ...

Blog Calciomercato.com: Diario di bordo 5 Luglio 2023 Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia che Carletto Ancelotti sarà il ct del Brasile dal 2024. Noi ...L'Atalanta ha già fissato il prezzo per lasciar partire Giorgio Scalvini e non è disposta a concedere uno sconto alle pretendenti: Napoli avvisato ...