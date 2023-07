Atalanta | arriva anche Bakker | accordo col Bayer Leverkusen | giovedì le visite

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Inizia a entrare nel vivo il calciomercato dell’, che sta costruendo la rosa 2023-2024 partendo dalla difesa: nelle scorse ore i nerazzurri hanno chiuso l’colper l’arrivo di Mitchel, che giàsarà a Bergamo per sostenere lemediche di rito e poi mettere la firma su un contratto quadriennale. Un’operazione importante, da 10 milioni di euro, portata a termine con decisione superando la forte concorrenza del Werder Brema, per regalare a Gasperini un esterno sinistro che nonostante la giovane età (classe 2000) vanta già grande esperienza internazionale avendo militato nelle fila di Ajax, Psg ee diverse apparizioni tra Champions League ed Europa League.insieme a lui ...

... 'La sua storia con l'Inter inizia nell'estate del 2017, che lo acquista dall'ma lo lascia in prestito al club bergamasco. Poi, un'altra stagione in prestito, al Parma. Nel 2019 - 20...... almeno sulla carta, prima del big match alla quarta giornata, quando all'Allianz Stadiumla ... potrebbero costituire un buon trampolino prima di un trittico 'tosto' ad ottobre cona ...2023 - 07 - 05 16:01:20, fatta per Kolasinac Dopo aver definito l'acquisto di Bakker, l'si prepara ad accogliere anche Kolasinac. L'ex difensore dell'Arsenala parametro zero ...

Calciomercato Atalanta, arriva Kolasinac Today.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'Atalanta mette la freccia e mette a segno un nuovo colpo di mercato. Il club bergamasco ha chiuso per l'acquisto di Mitchell Bakker, esterno sinistro di proprietà del Bayer Leverkusen, che arriverà ...