Atac | interviene la Pisana | scongiurato l’aumento per i biglietti di metro e bus

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma – La commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, presieduta da Cosmo Mitrano (FI), si è riunita per un’audizione con l’assessore regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, su due temi: lo stato di fatto della procedura ad evidenza pubblica del contratto del servizio TPL edelle tariffe Metrebus previsto dal mese di agosto. L’intervento dell’assessore sulla seconda questione era stato richiesto dai consiglieri Massimiliano Valeriani (Pd) e Roberta Della Casa (M5s), per conoscere l’orientamento della Giunta regionale in vista delautomatico previsto nel contratto di servizio, già rinviato negli ultimi due anni dagli interventi della Regione, che aveva compensato con proprie risorse i mancati incassi derivanti ...