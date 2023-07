Il 14 settembre 2023 è il momento del ritorno di Wes Anderson con il suo, di cui sarà regista e sceneggiatore, oltre che produttore in collaborazione con Steven Rales e Jeremy Dawson. ...La presentazione continua condi Wes Anderson , in anteprima a Cannes 2023 e in uscita giovedì 14 settembre . Una commedia insolita per di Ethan Coen : The road Drive - Away Dolls . Con ...Parlando con ComicBook.com durante il press junket di, l'ultimo film di Wes Anderson che lo vede nel cast , Wright ha mantenuto un certo riserbo sulla possibilità che i fan lo vedano un ...

"Asteroid City": Il nuovo capolavoro di Wes Anderson celebra la cultura UFO Futuroprossimo

Asteroid City, la recensione del nuovo film di Wes Anderson. Un'opera che divide il fandom tra estetica perfetta e narrazione discontinua.Margot Robbie ha recitato in Asteroid City di Wes Anderson, ma il suo cameo (o meglio il suo ruolo) è stato custodito con premura: perché non appare nel trailer