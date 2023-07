Asili nido | Valditara | “Raggiunto il 91% di assegnazione dei fondi del Pnrr grazie alla semplificazione degli appalti e all’assistenza fornita ai comuni

I dueche verranno chiusi per ristrutturazione infatti insistono entrambi nella zona centro e San Gabriele e un'eventuale ricollocazione in quartieri molto lontani significa un ulteriore ...C'era una volta il Pnrr, che predicava di investire 4,86 miliardi di euro per realizzare numerosi, così da destinare a 264.480 bambini da zero e sei anni un luogo in cui crescere e imparare, consentendo soprattutto alla mamma di lavorare. Una bella storia, senza dubbio, che rischia di ...... indicativamente entro il quarto trimestre del 2025) "può avvenire attraverso la costruzione o la riqualificazione di, con l'obiettivo di aumentare i posti disponibili". Ed è in corso il ...

Asili nido, a rischio i fondi del Pnrr per 100mila posti - 24+ 24+

Il comitato dell'iniziativa popolare sugli asili nido, guidato dal PS, ha depositato alla Cancelleria federale più delle 100 mila firme richieste ...Tutti i bambini in Svizzera devono aver diritto a una custodia extrafamiliare. Il comitato dell'iniziativa popolare sugli asili nido, guidato dal PS, ha depositato oggi alla Cancelleria federale più d ...