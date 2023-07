Ascolti tv | testa a testa tra ‘Un cuore due destini’ e ‘Battiti Live’

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – E'tra l'esordio di 'Undue destini' e la ripartenza di 'Battiti Live' per la vittoria deglidella prima serata di ieri. La serie di Rai1 ha registrato infatti 2.311.000 telespettatori e il 14,8% di share, mentre lo show di Italia 1 ha ottenuto 2.033.000 telespettatori e uno share del 16,5%, essendo durato più a lungo. Canale 5 si è classificato al terzo posto con 'Una mamma all’improvviso 2', visto da 1.258.000 telespettatori pari all’8,8%. Appena fuori dal podio Rai2 con il film 'Il regno' che ha totalizzato 766.000 telespettatori e il 5%, mentre su La7 'In Onda Estate ha raccolto 679.000 telespettatori e il 4,4% e su Retequattro il debutto di 'Delitti ai Caraibi' ha conquistato 653.000 telespettatori e il 4,4% di share. Rai3 con la prima ...

