Ascolti tv ieri | botto per Battiti Live alla prima | Estate in Diretta al 20%

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Glitv dimartedì 4 luglio 2023 hanno fatto registrare boom persu Italia 1. Il debutto della nuova edizione, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palm, è stata seguita da 2.033.000 spettatori, share del 16.5%. Il film su Rai1 Un Cuore, Due Destini ha ottenuto un netto di 2.311.000 telespettatori, share 14.8%. La nuova edizione di Filorosso su Rai3, invece, una media di 524.000 telespettatori, 3.8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Canale 5 Una Mamma all'Improvviso II 1.258.000, 8.8% Rai2 film Il Regno 766.000, 5% La7 In Onda 679.000, 4.4% Rete 4 Delitti ai Caraibi 653.000, 4.4% NOVE Avamposti – Nucleo Operativo 255.000, 2% Tv8 Chi Vuole Sposare mia Mamma o mio Papà? 250.000, 1.7%. IN ...

... come sono andati glidella prima puntata È partita molto bene la prima puntata di Estate in diretta andata in ondapomeriggio, lunedì 3 luglio (qui disponibili glinel dettaglio ...Si è chiusasera la 17edizione de , terminata con la vittoria di Marco Mazzoli . Ma il discorso finale di e ... ma qualora ci dovesse essere un'altra edizione, non sarà nel 2024, dati gli...E anche glistanno premiando i due. Andando nel dettaglio ancheil programma ha raggiunto nella prima parte il 18.54% con quasi 750 mila spettatori, mentre nella seconda lo share è stato ...

Ascolti tv lunedì 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il Giovane Montalbano Fanpage.it

Ascolti tv 4 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ieri, martedì 4 luglio, è andata in onda un’altra puntata de Estate in diretta, condotta, in tandem, da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che, stando già ai primi ascolti, pare se la stiano cavan ...