Ascolti tv | i dati di martedì 4 luglio 2023

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bene all’esordio Un Cuore Due Destini Nella serata di ieri,, su Rai Uno l’esordio di Un Cuore Due Destini porta a casa 2.311.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 Una mamma all’improvviso 2 si ferma a 1.258.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 Il regno conquista 766.000 spettatori per uno share del 5%. Su Italia1 Battiti Live ottiene 2.033.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai3 la prima puntata di Filorosso registra 524.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi debutta totalizzando un a.m. di 653.000 spettatori (4.4%). Su La7 In Onda Estate raggiunge 679.000 spettatori e il 4.4%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

I dati Auditel di martedì 4 luglio. In TV, la sfida tra la miniserie di Rai1 Un cuore, due destini, il film di Canale5 Una mamma ...