Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 4 luglio 2023

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la miniserie Un cuore due destini ha totalizzato 2311 spettatori (14,75% di share); il film Una mamma all’improvviso su Canale5 ha conquistato in media 1258 spettatori (share 8,84%), mentre lo show musicale Cornetto Battiti Livesu Italia1 ha realizzato 2033 spettatori (16,49%). Su Rai2 il film Il Regno ha intrattenuto 766 spettatori (4,98%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 524 (3,76%). Su Rete4 la serie tv Delitti ai Caraibi ha totalizzato 712 spettatori (4,34%) nel primo episodio e 600 (4,57%) nel secondo e su La7 ...

