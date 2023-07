Arzano | Spaccio nel circolo intitolato alla Madonna del Carmine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) e droga nel portaombrelli. Carabinieri arrestano un 27enne E’ stato fondato nel 1912 ilche i carabinieri della tenenza dihanno sottoposto a sequestro in Via Zanardelli. E’ così che recita l’insegna del locale,del. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un movimento sospetto attorno a quel. Poi la svolta quando una delle persone all’interno ha ceduto ad un giovane un piccolo involucro in cambio di denaro. Il pusher non ha fatto in tempo a fuggire, i carabinieri sono intervenuti immediatamente.A finire in manette R.D.R., 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Addosso poca droga. Il resto delle dosi ancora da smerciare è stato trovato in un portaombrelli ...

Arzano, spaccio nel circolo per Madonna del Carmine e droga nel portaombrelli: arrestato 27enne ilmattino.it

Arzano, spaccia droga nel circolo dedicato alla Madonna del Carmine: arrestato. Il pusher non ha fatto in tempo a fuggire ...