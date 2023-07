Arrestato pusher a Pianura | trovato con tre varietà di droga

(Di mercoledì 5 luglio 2023)con 83 grammi di cocaina, 77 grammi di hashish e 24 grammi di crack I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hannoper detenzione dia fini di spaccio G.C., 38enne digià noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo in Via Torricelli, C. si è reso conto di essere osservato ed è fuggito.I militari lo hanno inseguito, bloccato e poi l’hanno perquisito. Addosso ciò che l’ha verosimilmente spinto a scappare: 83 grammi di cocaina, 77 di hashish e 24 di crack. Tutto confezionato in dosi saldate a caldo, pronte per lo smercio. In tasca anche denaro, 145 euro in contante ritenuto provento illecito e un bilancino di precisione.Il 38enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Lascia ...

Ottantatre grammi di cocaina, 77 di hashish e 24 di crack, tutto confezionato in dosi saldate a caldo, pronte per lo smercio: offriva ai suoi clienti un'ampia varietà di sostanze stupefacenti Giusepp ...