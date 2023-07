Armani incanta con l’alta moda e critica il sistema francese

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Life&People.it Una collezione seduttiva, vibrante ed elegante. Ancora oggi non tradisce le aspettative Giorgio, il gigante dellache ha presentato a Parigi la collezione Privè Haute Couture Fall Winter 2023 2024, cospargendo di intensità la passerellaconfermando il suo grande amore per l’oriente e rileggendo quei tratti stilistici tipici del proprio heritage. La parola d’ordine? Passione, sintetizzata nel nome della sfilata: Les temps des roses. Un manifesto di passione Una proposta centrata quella partorita dalla mente del designer, il quale in fase di commento – ma ci arriveremo dopo nel dettaglio – ha espresso alcune perplessità riguardo l’attuale modus operandi dele del pret a porter. La prima è infatti per lui sempre più aulica e fredda, la seconda invece è ...

Rose rosse per te. L'Alta Moda di Giorgio Armani Privé a Parigi L'Haute Couture torna a rifiorire, grazie a Re Giorgio. E a una collezione arborea, che celebra la passione e la carnalità dell'eleganza al femminile di Martina D'Amelio A Parigi, in un clima non proprio roseo per gli svolazzi, l' Haute Couture torna a rifiorire. E il merito è ancora una volta di Giorgio Armani, che con la sfilata Privé Autunno-Inverno 2023/2024