Argentina | Gabriel Batistuta denunciato | “Lavoratori in condizioni deplorevoli”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Problemi perOmar, che è statoincon l’accusa che riguarda lo sfruttamento dei propri dipendenti all’interno di una delle tenute agricole dell’ex attaccante di Roma e Fiorentina. Nello specifico si parla delle tenute a Reconquista, dove è stato effettuato un sopralluogo in seguito a una segnalazione anonima. Qui isono stati trovati in “”, come confermato da José Voytenco, segretario dell’Unionedeirurali. Il sindacalista ha parlato alla radio “La Red”, confermando quanto avvenuto. SportFace.

BATISTUTA denunciato in Argentina per sfruttamento dei lavoratori SPORTFACE.IT

