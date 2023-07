Aperto il testamento di Silvio Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’unica cosa certa, al momento, è che ildiè statooggi nello studio del notaio Attilio Roveda che ha costudito le ultime volontà del fondatore di Mediaset e leader di Forza Italia. Secondo quanto scrivono le agenzie di stampa, l’apertura deldi, deceduto lo scorso 12 giugno 2023, è avvenuta di fronte a due testimoni – come richiesto dalla legge. Si tratta di Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini, in rappresentanza il primi dei figli Marina e Piere il secondo di Barbara, Eleonora e Luigi. Ora non resta che darne lettura ai figli di, che potrebbe arrivare a mercati chiusi. Sul contenuto delmolto si è detto e molto si è scritto, anche ...