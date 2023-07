Aperitivo tra le stelle all’Osservatorio astronomico di Capodimonte

Sinergie da sfruttare al meglio" seguito da unnell'area panoramica in cui è collocata l'opera "The Traveler" dell'artista Jean Marie Appriou e da un appuntamento conviviale "Sotto gli ...... l'altro con un gruppo di giovani che a bordo di una Tesla stavano andando al mare per un. 'Cerchiamo di far sviluppare una maggiore coscienzacoloro che hanno provocato un incidente ...questi ultimi due appuntamenti, sabato 29 luglio, anche il quartetto Mishmash , composto da ... Infine, le iniziative collaterali, a cominciare dagli immancabili incontrial loggiato di ...

Bussolengo/Pescantina. “Aperitivo sul Ponte’’tra cocktail e vini La Cronaca di Verona

CUNEO CRONACA - Continuano gli eventi estivi a Neviglie dopo la camminata Marcè Tastè. Il weekend da venerdì 7 a domenica 9 luglio sarà la volta di Goodwine Neviglie e il 19° convivio enogastronomico ...Un aperitivo a naso in su, una serata d’estate a Capodimonte. E’ l’iniziativa dell’Osservatorio Astronomico, che venerdì 14 luglio organizza a Napoli l’Aperitivo tra le stelle, nella sede di salita Mo ...