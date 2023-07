Anziana violentata | si indaga per capire se il caso non è isolato | “Chi ha subìto abusi denunci”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dalmine. “Non sono io, vi sbagliate”. Ha negato ogni responsabilità C.A.A.T., l’operaio boliviano di 26 anni accusato di avere aggredito e abusato sessualmente di una donna di 78 anni lo scorso 18 gennaio a Dalmine. Martedì mattina, 4 luglio, è stato interrogato per circa un’ora dal gip Maria Beatrice Parati. “Ha risposto alle domande negando ogni addebito”, si limita a dichiarare l’avvocato Nicola Stocco, che ne ha chiesto la scarcerazione. Il giudice si è riservato la decisione. La ricostruzione Come da abitudine, anche quel giorno Luisa (nome di fantasia) era uscita di casa per una passeggiata di prima mattina. Erano le 6, c’era buio e in giro non si vedeva nessuno. In via Lotto, a pochi passi dal piazzale del mercato, un uomo l’ha sorpresa alle spalle e trascinata in un campo, palesando in fretta le sue intenzioni: pretendeva una prestazione sessuale e diceva di essere disposto a ...