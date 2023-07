Antonella Firodelisi | nuova avventura televisiva? Ecco dove la vedremo L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Fiordelisi, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbe prendere parte ad unaFiordelisi ha di recente pubblicato una storia Instagramsi mostra triste ai suoi fan, confidandosi di soffrire la solitudine. “Mi sento stanca. Forse perché non sto mai ferma? Devo confidarvi che qualche giorno fa ho sofferto molto la solitudine in casa e non sono stata bene (sapevate che le persone che vivono sole soffrono molto di più di forme depressive rispetto a coloro che vivono in famiglia?). Poi mi sono fermata e mi sono detta: questa cosa ti fortificherà ancora di più…focalizzarsi sui propri obiettivi”. leggi anche–> Emma Marrone è innamorata?chi starebbe frequentando Insomma incomincia a sentire il peso della rottura con ...