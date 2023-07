Antonella Fiordelisi sbarca in un nuovo reality show? Ecco di che si tratta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo l’esperienza all’interno della casa del GF Vip,potrebbere in un altro. In queste ore, infatti, su The Pipol Gossip è trapelata una notizia molto interessante che riguarda linfluencer. Quest’ultima è molto attiva con i suoi fan, tuttavia, ci sono contenuti che non può mostrare, specie per quanto riguarda la L'articolo proviene da KontroKultura.

verso La Pupa e il Secchione Secondo pipol per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si potrebbero aprire le porte di questa nuova esperienza televisiva....Enrico Papi ha scelto proprio lei 'Trattative in corso' La fanpage instagram Pipol Tv , dopo aver rivelato in anteprima chepare essere ad un passo dal partecipare alla prossima ...Se Atene piange Sparta non ride e infatti anche, che non si è mai presa con la Marzoli, per usare un eufemismo, sembra in profonda crisi col suo fidanzato, o forse ex, Edoardo ...

Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi pronta per un programma di punta Mediaset Isa e Chia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Attraverso i suoi profili social Antonella Fiordelisi smentisce la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione ...