Antonella Fiordelisi | l’annuncio drammatico dopo l’addio ad Edoardo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Personaggi TV. Il calvario per la fine della storia traDonnamaria continua. L’ex gieffina soffre ancora per la separazione con il volto noto di Forum e sui social sfoga tutta la sua frustrazione. Proprio in questi giorni, sul suo profilo Instagram, laha dato un annuncioche ha preoccupato i fan. Leggi anche:in lacrime per colpa di: cos’è successo Leggi anche:su tutte le furie, passa alle maniere forti: cos’è successo Chi èè un ex schermitrice, diventata famosa, oltre che per i suoi successi ...

verso La Pupa e il Secchione Secondo pipol per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si potrebbero aprire le porte di questa nuova esperienza televisiva....Enrico Papi ha scelto proprio lei 'Trattative in corso' La fanpage instagram Pipol Tv , dopo aver rivelato in anteprima chepare essere ad un passo dal partecipare alla prossima ...Se Atene piange Sparta non ride e infatti anche, che non si è mai presa con la Marzoli, per usare un eufemismo, sembra in profonda crisi col suo fidanzato, o forse ex, Edoardo ...

Antonella Fiordelisi smentisce: "Non farò La Pupa e il Secchione" Novella 2000

Attraverso i suoi profili social Antonella Fiordelisi smentisce la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione ...Antonella Fiordelisi nel cast del reality show di Italia 1 Spunta una nuova indiscrezione La giovane soubrette è stata senza ombra di dubbio una delle ...