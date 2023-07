Antonella Fiordelisi | il dolore dopo l' addio a Edoardo | ' Non sto bene | soffro la solitudine' E lui resta in silenzio

è tornata single . Dopo una serie di tira e molla all'interno della casa del Grande Fratello Vip con Edoardo Donnamaria , le cose tra i due fuori dal reality sembravano andare ...Oriana finora non ha ancora dichiarato nulla sul litigio, ma intanto la sua storica nemicaha pubblciato una storia Instagram in cui festeggia con una canzone dal titolo ' Karma '...verso La Pupa e il Secchione Secondo pipol per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si potrebbero aprire le porte di questa nuova esperienza televisiva....

Edoardo Donnamaria, dopo la rottura con la Fiordelisi impazza il gossip: la verità su Amici 2023 Nuovomille.it

Antonella Fiordelisi, stando alle indiscrezioni più recenti, potrebbe entrare nel cast de La Pupa e il Secchione.Dopo la rottura con il fidanzato Edoardo Donnamaria, la cui relazione è nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha esternato tutto il suo dolore sui social, ...