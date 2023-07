ANTA Group e Tsinghua University presentano il secondo Global Sportswear Design Award

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – – Lasciate che il mondo assapori il meglio dell'estetica cinese TSINGTAO, Cina, 5 luglio 2023 /PRNewswire/ — Il 3 luglio 2023, il gigante cinese dell'abbigliamento sportivoe l'Università dihanno unito le forze per dare il via all seconda edizione del(GSDA) presso la(Qingdao) Academy of Arts and Science Innovation Research di Qingdao, in Cina. Il concorso creativo di alto profilo, che attiraer da tutto il mondo, mira a promuovere l'iniziativa "Healthy China", ad aumentare la visibilità della Cina nel mondo dello sport, a stabilire un meccanismo di collaborazione tra industria, università e ricerca attraverso l'innovazione interdisciplinare e a dare ...

- Lasciate che il mondo assapori il meglio dell'estetica cinese TSINGTAO, Cina, 5 luglio 2023 /PRNewswire/ - - Il 3 luglio 2023, il gigante cinese dell'abbigliamento sportivoe l'Università di Tsinghua hanno unito le forze per dare il via all seconda edizione del Global Sportswear Design Award (GSDA) presso la Tsinghua (Qingdao) Academy of Arts and Science ...Zanzariere per la libera installazione, a scorrimento verticale e laterale oppure ad/pannello, ... Oggi MV Line è parte di un gruppo denominato MV Line- che consta di 4 aziende - MV Line, ...- Lasciate che il mondo assapori il meglio dell'estetica cinese TSINGTAO, Cina, 5 luglio 2023 /PRNewswire/ - - Il 3 luglio 2023, il gigante cinese dell'abbigliamento sportivoe l'Università di Tsinghua hanno unito le forze per dare il via all seconda edizione del Global Sportswear Design Award (GSDA) presso la Tsinghua (Qingdao) Academy of Arts and Science ...

ANTA Group e Tsinghua University presentano il secondo Global ... Adnkronos

(Adnkronos) - - Lasciate che il mondo assapori il meglio dell'estetica cinese TSINGTAO, Cina, 5 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Il 3 luglio 2023, il gigante cinese dell'abbigliamento sportivo ANTA Group e ...The Coral-Eclipse at Sandown (3.40) has a rich history and Saturday's running is set to see top three-year-old Paddington take on his elders for the first time. Here we assess the main contenders for ...