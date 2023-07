Annalisa | le prime foto del matrimonio

NO NO IO STO LETTERALMENTE PIANGENDO LEI È COSÌ FELICE #pic.twitter.com/zwYLV3Yqy7 damiano (@nevesumarte) July 5, 2023 Leparole dopo le nozze Mi sono chiesta tante volte che cos'è l'......e chi no (dai Ferragnez a Maria De Filippi) di Valentina Dirindin Dentro il matrimonio di: ... Creme solari consigliate dai dermatologi ideali per leesposizioni I fotoprotettori di ultima ...... di cui lepartecipazioni, a partire dal 2004, da juniores; in carriera ha collezionato 5 ...Minetti , cantante e atleta paralimpica, nasce a Rho il 27 dicembre 1976. A 18 anni scopre di ...

Annalisa sposa, le prime foto del matrimonio (e l'abito che nessuno si aspettava) Today.it

Arrivano le prime foto del matrimonio di Annalisa e di Francesco Muglia, che si sono sposati in gran segreto lo scorso 29 giugno ...Annalisa è convolata a nozze con Francesco Muglia, quasi a sorpresa per tutti i suoi fan. E una sorpresa è stata anche il suo abito da sposa.