Andreea Rabciuc | il ritrovamento choc vicino al corpo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) SOCIAL. Potrebbero appartenere ad, la giovane di 28 anni scomparsa il 12 marzo 2022, i resti umani trovati lo scorso sabato in un canale di scolo a Roma. Sebbene alcuni elementi coincidano, solo le analisi scientifiche potranno fornire una risposta definitiva. La scoperta potrebbe finalmente risolvere il mistero della sua sparizione. è la ragazza è scomparsa nel nulla dopo una serata trascorsa con il fidanzato e un'altra coppia di amici, e nonostante le numerose piste seguite, nessuna ha portato a ...

Il giallo della scomparsa dinon si risolve, ma il fidanzato Simone Gresti continua a respingere le accuse. La ragazza è scomparsa dal 12 marzo e l'uomo indagato ...era scomparsa dopo una serata trascorsa in una roulotte, con Simone e altri due amici, in un terreno nelle campagne di Montecarotto. Alle prime luci dell'alba del 12 marzo 2022 la 28enne ...'Amici' cioè Simone L'ex Daniele O quel tizio, Omar, molto più grande di lei Il 'padrino' dipuntualizza: 'Georgeta non ha mai supportato la relazione trae Simone. Non è vero che ...

Andreea Rabciuc, accanto allo scheletro una collana e il lembo di uno zaino, ma la mamma la crede ancora viva: ilmessaggero.it

Le analisi serviranno a definire il periodo in cui la persona è morta e i motivi del decesso, oltre alle verifiche necessarie per risalire al dna. Lo scheletro è stato trovato l’1 luglio in un parco d ...«Quella ragazza non è Andreea». Sono centellinate, scavate in un dolore insopportabile, le parole con cui Georgeta Cruceanu continua a tenere viva la speranza che sua ...