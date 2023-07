Ancora uno scandalo al Csm | alla Procura di Firenze va il pm gradito a destre e Renzi Decisivo il voto di Pinelli | già avvocato nel processo Open

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il Consiglio superiore della magistratura va in frantumi sulla nomina deltore capo di. Filippo Spiezia, sessant’anni, membro italiano e vicepresidente di Eurojust (l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria) è passato con 16 voti contro 15. Ma per arrivare al risultato, voluto a tutti i costi da Matteoe dal centrodestra, è stata decisiva la mossa anti-istituzionale del vicepresidente dell’organo di palazzo dei Marescialli, l’leghista Fabio, che ignorando la prassi e le ragioni di opportunità si è espresso in favore di Spiezia.assisteva l’Alberto Bianchi, tesoriere della fondazioneana che per anni ha organizzato la Leopolda, indagato per finanziamento illecito e per ...

... e quella sulle stragi di mafia del 1993 in cui era indagato Silvio Berlusconi e lo èMarcello Dell'Utri. Il candidato sconfitto, Squillace, 63 anni, appartiene alla magistratura progressista (...Per me "ex ante" era un evento come un altro,di quelle occasioni dove i principali clienti ... il cielo di cobalto, lo splendore dei monumenti e i canti, i tamburi, la folla E non erail ...... al centro discambio di accuse tra Kiev e Mosca . Zelensky: prioritaria la protezione delle ... "C'ètempo" per soddisfare le richieste russe per salvare l'accordo per l'esportazione di ...C’è stato un passato in cui Davide Moretti veniva considerato come il possibile, futuro miglior giocatore tricolore: il presente, dopo la difficile concorrenza di Milano e gli anni a Pesaro, “parla” a ...Paolo Filisetti, ospite a POST GP, ha condiviso interessanti disamine sugli aspetti e sui protagonisti del GP d'Austria ...