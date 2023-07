Ancora uno scandalo al Csm | alla Procura di Firenze va il pm gradito a destre e Renzi Decisivo il voto di Pinelli | avvocato di Bianchi nel caso Open

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il Consiglio superiore della magistratura va in frantumi sulla nomina deltore capo di. Filippo Spiezia, sessant’anni, membro italiano e vicepresidente di Eurojust (l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria) è passato con 16 voti contro 15. Ma per arrivare al risultato, voluto a tutti i costi da Matteoe dal centrodestra, è stata decisiva la mossa anti-istituzionale del vicepresidente dell’organo di palazzo dei Marescialli, l’leghista Fabio, che ignorando la prassi e le ragioni di opportunità si è espresso in favore di Spiezia.assisteva l’Alberto, tesoriere della fondazioneana che per anni ha organizzato la Leopolda, indagato per finanziamento ...

... al centro discambio di accuse tra Kiev e Mosca . Zelensky: prioritaria la protezione delle ... "C'ètempo" per soddisfare le richieste russe per salvare l'accordo per l'esportazione di ...... poco più del 16% del totale dei trapianti renali) e in lista d'attesa abbiamooltre 6mila ... Incentivare questo tipo di attività èdei modi migliori che abbiamo per poter dare un'opportunità ...... ricordo una jam inscantinato che avevo 14 anni ed ero il solo che cantava. Ognuno ha la sua ... Irama : Quando faccio Nera , che è un brano che ha qualche anno, la gente esplode. Questo ...L’ad di Stellantis: «Dialoghiamo con i governi di Italia e Francia ma Stellantis produce dove è competitiva. Non vedo perché dovrei produrre in perdita». L’attacco del ministro Le Maire: «Dimostri pat ...Tom Cruise non ha dubbi: la saga di Mission Impossible andrà avanti a lungo. "Voglio interpretare Ethan Hunt fino ad 80 anni", ha dichiarato la star.