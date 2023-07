Anche Firmino va all’Al-Ahli | tutti i calciatori che finora hanno scelto l’Arabia Saudita

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Robertoha firmato un contratto con l’Al-. Dopo aver concluso la sua esperienza di otto anni con il Liverpool, con il quale ha vinto fra le altre cose la Champions e la Premier league, il 31enne attaccante brasiliano è l’ultima stella del calcio a trasferirsi in Arabia. La squadra con sede a Gedda firma così l’ultimo grande colpo (per ora) della Saudi Pro League. Ecco chi sono gli altrichei petroldollari sauditi, seguendo l’esempio di Cristiano Ronaldo che già dopo il Mondiale ha deciso di trasferirsi-Nassr. Al-Nel corso di questo calciomercato, oltre a, si è assicuratale prestazioni dell’ex portiere del Chelsea, Edouard ...

UFFICIALEAL AHLI -Robertoè approdato in Arabia Saudita. L'attaccante brasiliano, 31 anni, ha firmato fino al 2026 con l' Al Ahly , club del massimo campionato locale. Il giocatore era svincolato dopo ...... da Harry Kane a Roberto. Stando alle ultime informazioni circolate sul diario 'Sport', un'... Una volta definito l'eventuale ritorno del belga, bisognerà poi risolvereil futuro del Tucu ......autorizzati a lavorare nella centrale a meno che nonun contratto con Rosatom, ha spiegato Orlov. 'Le autorità di occupazione non permettono loro di lasciare la città', ha aggiunto....Firmino è un nuovo giocatore dell’Al-Ahli: l’attaccante brasiliano vola così in Arabia Saudita dopo la fine del rapporto con il Liverpool.Spazio al mercato del Palermo sulle colonne del Corriere dello Sport. Giorni di visite mediche per i volti nuovi del Palermo. Dopo Aljosa Vasic (21),.