Ancelotti | l’entourage smentisce l’accordo con il Brasile L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 luglio 2023)di Carlotra l’allenatore italiano e la Federcalcio delper allenare la Nazionale da giugno 2024. Lo scrive. “dell’ex allenatore del Psg (2011-2013) assicura che non ha formalizzato il suo arrivo sulla panchina brasiliana e che non si asterrà dal prolungare il suo contratto al Real Madrid se si presenterà l’occasione”. Oggi il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, a margine della formalizzazione della nomina di Fernando Diniz (Fluminense) ad allenatore delin questa stagione, ha annunciato l’arrivo di Carloa giugno 2024: «È lui l’allenatore e concilierà Fluminense e Nazionale in quel periodo. Ha un contratto di 12 mesi. Poi ...