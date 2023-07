Ancelotti c t del Brasile | sarà ufficiale dal 2024

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un annuncio davvero epocale. La conferma è finalmente arrivata. Il nuovo allenatore della nazionale di calcio brasilianaCarlo. A partire dalla Copa America, infatti, l’allenatore italiano, tra i più titolati al mondo, siederà sulla panchina prestigiosa. A confermarlo ci ha pensato lo stesso presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues. Il presidente ha poi annunciato Fernando Diniz come allenatore ad interim per un anno.subentrerà a Diniz nel, quando scadrà ufficialmente il suo contratto stipulato con il Real Madrid. Dopo aver salutato i blancos, il mister italiano subentrerà ufficialmente sulla panchina della Selecao. Il tecnico italiano si giocherà la sua ultima stagione in Spagna e poi abbraccerà la nuova avventura. L’accordo ...

